Gleich zwei Fahrraddiebstählen sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch gemeldet worden. In beiden Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag wurde in Obervolkach aus einem Vorgarten in der Michaelistraße ein orange/schwarzes Mountainbike der Marke Winora entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem 21. und 30. Oktober am Bahnhof in Kitzingen. Hier entwendete ein Unbekannter ein silbernes Herrenrad der Marke Winora. Es entstand ein Schaden von 150 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.