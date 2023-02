Zur Klärung zweier Unfallfluchten sucht die Polizei in Kitzingen Zeugen. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet, ereignete sich die erste Unfallflucht am Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr in der Goethestraße in Kitzingen. Ein Zeuge beobachtete, wie der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Kastenwagens auf Höhe der Hausnummer 3 einen geparkten weißen Ford Transit touchierte. Durch den Anstoß wurde der Spiegel des Ford beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Eine zweite Fahrerflucht in Kitzingen ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 8.15 Uhr. Eine unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange eines grauen Audi Q2, der in der Karlsbader Straße geparkt war. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.