Unbekannte haben in der Nacht zum Montag zwei hochwertige BMW entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter hierbei das sogenannte Keyless-Go-System (schlüsselloses Öffnen) der Autos ausgenutzt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Täter die beiden schwarzen BMW der 5er-Serie zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in der Hainleite in Iphofen und in der Adolph-Kolping-Straße in Kitzingen gestohlen, berichtet die Polizei. Der Geschädigte in Kitzingen nahm gegen 3 Uhr Geräusche auf der Straße wahr, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Der Schaden liegt in einem hohen fünfstelligen Bereich.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Autodiebe das Keyless-Go-System der Autos ausgenutzt haben. Die Täter verwendeten eine entsprechende Technik, um die Signale der Fahrzeugschlüssel abzufangen und diese zum Öffnen an die Standorte der Autos weiterzuleiten.

Tipps der Polizei

Daher gibt das Polizeipräsidium Unterfranken folgende Tipps:

• Legen Sie den Autoschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

• Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Auto- oder Fahrzeugteilediebe handeln.

• Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Viele Hersteller bieten dies an.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (0931) 457-1732 bei der Polizei zu melden.