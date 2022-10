Nach Mitteilung der Polizeiinspektion ereignete sich zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, am Königsplatz in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter verursachte auf unbekannte Weise eine Delle in der Beifahrertür eines auf dem Parkplatz geparkten, roten Audi A1. Der Schaden liegt bei circa 2000 Euro.

Auch in Wiesenbronn kam es zu einer Beschädigung und zwar am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr. In diesem Zeitraum wurde ein "Am Königlein" auf Höhe der Hausnummer 31 geparkter schwarzer Kia an der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 2500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.