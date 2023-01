Sieben Mitgliedskommunen aus drei Landkreisen haben im November 2021 die Allianz ILE-MainschleifePlus gegründet. Theresa Ott, seit April 2022 für die ILE-Umsetzungsbegleitung im Volkacher Rathaus verantwortlich, stellte laufende und zukünftige Projekte am Montag im Volkacher Stadtrat vor. Auf Platz eins der bei einem Strategieseminar erarbeiteten Prioritätsliste steht die Zusammenarbeit der Mainfähren.

Die vier Fähren, die auf dem Main zwischen Nordheim und Wipfeld nicht vorhandene Brücken ersetzen, sind aus der Region nicht wegzudenken. Die jahrhundertelange Kultur der Mainfähren und ihrer Fährleute wurde 2022 als immaterielles Kulturerbe in das Landesverzeichnis des Freistaats eingetragen. Vordringliche Ziele bei den Fähren sind laut Ott Angebots-, Preis- sowie Fahrplanabstimmungen.

MainschleifePlus hat weitere favorisierte Projekte, darunter die gemeinschaftliche Sanierung des Volkacher Freibads, für die laut Bürgermeister Heiko Bäuerlein Anfang Februar eine Projektgruppensitzung stattfindet. Im Bereich der erneuerbaren Energien fasst die Allianz bürgerübergreifende Projekte wie Energie- und Solarparks ins Auge.

Fahrradwege im Visier

Ins Visier genommen werden die Fahrradwege: Wo besteht Handlungsbedarf, wo gibt es Problemstellen? Es sollen eigene Tagespflegeangebote in Kooperation mit bestehenden Einrichtungen und Freizeitangebote für junge Menschen geschaffen werden. Es gibt viel zu tun für die Umsetzungsbegleitung und die Mitgliedskommunen Volkach, Nordheim, Sommerach (alle Landkreis Kitzingen), Kolitzheim, Wipfeld, Schwanfeld (alle Landkreis Schweinfurt) sowie Markt Eisenheim (Landkreis Würzburg). Für 2023 plant Ott die angestoßenen Projekte fortzuführen, die Themen Mobilität und Energie zu intensivieren und ein ILE-Radeln ins Leben rufen.

Im Rahmen des ILE-Regionalbudgets werden Kleinprojekte mit förderfähigen Gesamtausgaben von 20.000 Euro bezuschusst. Antragsformulare für Kommunen, Vereine, Interessengruppen und Privatpersonen gibt es auf www.ilemainschleifeplus.de. Anja Hirt regte an, den Trimm-Dich-Pfad über diesen Fördertopf zu ertüchtigen. Tim Rengier wünscht sich Spielgeräte für Kinder in der Altstadt, etwa am Entenplatz oder am Marktplatz.

Die Freizeitbuslinie 105 "Mainschleifen-Shuttle" wird neu aufgestellt, die bisherige Linie 106 nicht mehr angeboten. Cengiz Zarbo bedauerte den Wegfall der 106: "Das ist schade für mehrere Ortsteile. Da fährt bald gar kein Bus mehr." Bäuerlein erwiderte, dass es durch die Neuausrichtung der ÖPNV-Verbindungen im Landkreis Schweinfurt zu Verbesserungen der Situation kommen wird.

Mehr Platz für Wohnmobile in Nordheim

Nordheim will den Wohnmobilstellplatz erweitern und den Flächennutzungsplan (FLNP) ändern. Das Gremium stimmte einhellig der dritten Änderung des FLNP zu und bat Nordheim um weitere Beteiligung am Verfahren.

Uwe Koßner regte an, sich an der bundesweiten Initiative "Lebenswerte Städte" zu beteiligen. Die Aktion sieht generell innerorts Tempo 30 vor. Viele Städte in Unterfranken hätten sich bereits angeschlossen.