„Mit diesem neuen Parkplatz werden wir die Parksituation in der Altstadt entlasten“, so Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Parkplatzes beim Freibad. Darüber informiert die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung, der folgender Text entnommen ist..

Zwischen Oktober 2022 und April 2023 wurde der neue Parkplatz gebaut. Durch diese Maßnahme konnte die Anzahl der Pkw-Plätze deutlich gesteigert werden; waren es vorher 30 Pkw-Stellplätze weist der neue Platz nun fast 60 Pkw-Stellplätze, vier Stellplätze E-Ladesäulen und sieben Busparkplätze auf.

Ausgangspunkt für diese Umstrukturierungsmaßnahme ist das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept von 2013, das unter anderem das Ziel hat, die Parkplatzsituation für die Anwohner in der Altstadt zu entzerren. Erreicht wurde dies nun durch die Verlagerung der Busparkplätze von der ehemaligen Stellplatzanlage am Freibad zur Fläche des ehemaligen Minigolfplatzes, um den freiwerdenden Parkraum für Pkw nutzen zu können. So wurden jetzt einerseits dringend benötigte Autostellplätze geschaffen und andererseits die beiden Nutzungen Pkw-Stellplatz und Bus-Stellfläche getrennt. Es gab auch immer wieder Ärger, weil Autos auf den Stellplätzen der Reisebusse parkten.

Die Stadt Volkach investiert rund 1,3 Millionen Euro in den Entlastungsparkplatz inklusive der begleitenden Versorgungsinfrastruktur; die Maßnahme wird mit circa 800.000 Euro von der Städtebauförderung unterstützt.