Im Rahmen des Unterrichtsfaches Wirtschaft und Recht besuchten die 9. Klassen der Mädchenrealschule Volkach das Amtsgericht in Schweinfurt. Für die Schülerinnen war es eine willkommene Abwechslung zum theoretischen Schulunterricht, welcher ihnen hier praktisch erfahrbar gemacht wurde. Richter Roth, der bereits im Vorfeld die Schülerinnen in Volkach besucht hatte, um in einem kurzweiligen Vortrag aus dem täglichen Geschäft eines Richters zu berichten, rundete diese theoretischen Einblicke mit einer Einladung ins Gericht ab. Die Schülerinnen konnten dort zwei Verhandlungen live mitverfolgen. In der ersten Sitzung ging es um die illegale Einfuhr von Explosivstoffen aus der Tschechei und gleich im Anschluss um schwere Körperverletzung. Aufmerksam verfolgten alle Anwesenden an diesem Vormittag die Verhandlungen. Auch wenn keiner von den Zuschauern auf der Anklagebank saß, so dürfte mancher Pulsschlag aufgrund der angespannten Stimmung im Gerichtssaal erhöht gewesen sein. Die spannende Begegnung mit Justitia in Form des Schweinfurter Amtsgerichts wird den Schülerinnen sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

Von: Maria Ebert und Lina Kruggel (Schülerinnen, Mädchenrealschule Volkach)