Kurz vor Weihnachten kam der TSV Röthenbach zum zweiten Wettkampf der Frankenliga nach Kitzingen, um gegen die Hebergemeinschaft aus dem KSV Kitzingen und Kraftmühle Würzburg anzutreten. Anhand der Leistungen aus den letzten Wettkämpfen war schon bekannt, dass es eine spannende Begegnung werden wird.

Für die Hebergemeinschaft traten diesmal neben den Akteuren aus dem ersten Wettkampf Sophia Schramm, Stefan Holzer, Dominik Pfab und Urs Scheffner auch Michaela Kohmann an die das Team verstärken sollte. Für den TSV Röthenbach gingen neben den beiden Jugendlichen Schätz und Nikopoulos auch sehr erfahrene Heber wie Ansorg, Walker, Böttger und Schuster an die Hantel.

Mit dieser Aufstellung zeigte sich bereits im Reißen ein dramatisches Bild für die Hebergemeinschaft. Führte man nach der ersten Gruppe noch mit mehr als 30Sinclair Punkten (ScP), schmolz der Vorsprung sehr schnell als die zweite Gruppe begann. Auch Holzer und Scheffner die sechs gültigen Versuche ablieferten konnten daran nichts ändern. Das Reißen ging so mit 391,95 zu 411,47 ScP verloren.

Im Stoßen wendete sich das Blatt. Holzer konnte die höchste Last mit 135 kg zur Hochstrecke bringen. Kohmann sechs Gültige mit 75 kg und Scheffner ebenfalls mit weißer Weste 116kg. Die Röthenbacher Herrentruppe zeigte zwischen 103 kg bis 117 kg im Stoßen und konnte so nicht mit der Hebergemeinschaft schritthalten. Das Stoßen wurde so mit 542,71 ScP zu 511,97 ScP gewonnen.

Summiert man die Reiß- und Stoßpunkte, so gewann die Hebergemeinschaft auch den Gesamtwettkampf mit 934,66 ScP zu 923,43 ScP. Mit diesem 2:1 Sieg rangiert die HG nun vor dem TSV Röthenbach und hinter dem 1.AC Bayreuth auf Platz zwei der Tabelle.

Von: Thomas Stöhr (Mitglied, KSV Kitzingen)