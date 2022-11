Vom 7. bis 11. November fand in der St. Martin-Schule Kitzingen, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine Zirkuswoche mit der Zirkusfamilie Lauenburger statt.

Nach der auf steten Abstand und Vermeidung von Gruppenmischung ausgerichteten langen Corona-Zeit war es das Bestreben der St. Martin-Schule durch ein geeignetes Projekt endlich wieder einmal alle gemeinsam etwas zu erleben. Und das ließ sich mit diesem Zirkusprojekt auf beeindruckende Weise umsetzen. Durch Spenden der Aktion Sternstunden e.V. war es möglich, diese besondere Woche durchzuführen. In verschiedenen Workshops, die die Schülerinnen und Schüler selbst für sich ausgewählt hatten, übten die jahrgangsgemischten Gruppen von Montag bis Donnerstag mit der Zirkusfamilie Lauenburger Jonglieren, Tellerdrehen, Balancieren, Hula-Hoop, Slackline, Clownerie, Diabolos, Artistik und Akrobatik.

Durch die engagierte Unterstützung aller Mitarbeitenden der St. Martin-Schule ist es gelungen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Teil der Zirkusfamilie wurden und ein lebendiges Miteinander entstanden ist. Gefordert war in jeder Zirkusgruppe ein hohes Maß an Teamgeist, Durchhaltevermögen und Kooperationsbereitschaft. Krönender Abschluss war eine Vorstellung im vollbesetzten sternendurchfluteten Zirkuszelt – ein Gänsehaut-Moment für alle Beteiligten und Zuschauer. Voller Stolz und Begeisterung präsentierten sich alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Unterschiedlichkeit und zeigten immer wieder überraschende Fähigkeiten.

Das Publikum war begeistert und zeigte es mit Begeisterungsstürmen und alle genossen strahlend den verdienten Applaus. Vervollständigt wurde das zweistündige, sehr unterhaltsame Programm durch die Familie Lauenburger mit akrobatischen und artistischen Leistungen, Jonglagen und zum Abschluss einem faszinierenden Feuerschlucker. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher sorgten die Mitglieder des Elternbeirates. Und schon in der Woche nach dem Zirkusprojekt kamen die ersten Nachfragen unserer Schülerinnen und Schüler, wann denn der Zirkus endlich wiederkommt, sicher das beste Zeichen für ein echtes Erfolgsprojekt.

Von: Cornelius Breyer (Schulleiter, St. Martin-Schule )