Am Donnerstag um 13.38 Uhr beobachtete ein Zeuge beobachten, wie eine bislang unbekannte Fahrerin eines grauen VWs einen in der Boverystraße in Iphofen geparkten Opel Zafira touchierte. Anschließend fuhr die Unbekannte laut Polizeibericht davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Kennzeichen wurde jedoch vom Zeugen notiert. Der Schaden am Opel beträgt circa 2000 Euro. Gegen die noch zu ermittelnde Fahrzeugführerin wurde in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.