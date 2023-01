Vor allem die jüngeren Gottesdienstbesucher freuten sich, dass in diesem Jahr an Heiligabend in der evang. Michaelskirche wieder ein Krippenspiel zur Aufführung gebracht werden konnte. So begaben sich die 25 Darsteller – Konfirmanden, Präparanden und Grundschulkinder – unter der Leitung von Annchristin Sauer auf eine Zeitreise nach Bethlehem zu Jesu Geburt. Pfarrer i. R. Peter Schramm erinnerte auch die Erwachsenen daran, dass Weihnachten als Fest der Hoffnung und Zuversicht nach über 2000 Jahren nichts an seiner Strahlkraft und Aktualität verloren habe.

Von: Ina Redweik (Mitglied des Kirchenvorstands, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Volkach)