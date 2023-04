"Achtung Baustelle"- dieses Schild hing die vergangen zwei Monate an der Tür unseres Kickerraumes im Jugendhof des Evangelischen Kloster Schwanberg. Jule Schwab die jetzige FSJlerin auf dem Schwanberg hat im Rahmen ihrer Projektarbeit für ihr freiwilliges soziale Jahr den Raum von Grund auf renoviert. Mit Unterstützung unseres Hausmeisterteams wurde gestrichen und eine Couch aus Platten gebaut. Als visuellen Augenschmaus, zeichnete Jule Schwab drei Grafits an die Wände und gestaltete aus einem alten Skateboard eine neue Deckenlampe. Das neue Design ist somit nicht nur nachhaltig, sondern wie man in Jugendsprache sagen würde – einfach cool. Bei der Einweihungsfeier waren nicht nur die Mitarbeiter*innen des Evangelischen Kloster Schwanberg hellauf begeistert – auch die anwesenden Jugendgruppen haben das Spielen im neuen Kickerraum sehr genossen.

Von: Laura Weimann (Öffentlichkeitsarbeit, Geistliches Zentrum Schwanberg)