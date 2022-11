Viel Spaß hatten die Jungen und Mädchen. Vor ihnen standen sechs Stunden, bei denen sie ihre Wahrnehmung schärfen und Graffiti-Kunst ausprobieren konnten.

Die Veranstalter konnten für die Vormittagsstunden Cornelia Grundler, Jugendpflegerin vom Kreisjugendring Kitzingen gewinnen. In ihrem Workshop ging es darum Gefühle an Mimik und Gesten zu erkennen, sich selbst in Situationen einzuschätzen, wie kann ich meine eigenen Grenzen achten und schützen sowie was hilft mir dabei, diese auch gut zu erkennen.

In der Mittagspause wurden neue Kräfte gesammelt und etwas gechillt beim gemeinsamen Spielen. Die Jungen und Mädchen waren aber schon sehr gespannt auf den zweiten Teil des Actionstages.

Marco, Graffiti-Künstler, stand schon bereit und bevor es mit dem Sprayen an den Leinwänden losging, gab es eine Einführung in Graffiti-Techniken und "Proben" auf Papier. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durften ihr Namensschild aufmalen und ausprobieren, wie die Buchstaben zur Geltung kommen.

Dann ging es an die Wand und Marco gab Tipps und Tricks, wie die Dose am besten zu halten ist und wie der Sprühmechanismus funktioniert.

Schnell waren die Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren kreativ und am Ende hatten alle die selbst entworfenen Leinwände fertig.

Als Bonus entwarfen sie in Gruppen drei große Leinwände. Diese sind jetzt beim Veranstalter gelandet und suchen noch eine Wand, an der sie gut zur Geltung kommen können.

Am Ende des Actiondays stand fest, dass der Tag für viele ein tolles Erlebnis war.

Dieser Actionday war ein Angebot des Mehrgenerationenhaus, dem pastoralen Raum Kitzingen, der Fachstelle für Kirchliche Jugendarbeit Diözese Würzburg. Außerdem wurde dieser Tag möglich durch die Aktivierungskampagne des Bayerischen Staatsministeriums und durch den Kreisjugendring Kitzingen. Ein besonderer Dank geht an die Workshopleiter*innen und an alle Helfer*innen.

Von: Tanja Kraev (Leitung, Mehrgenerationen Haus Kitzingen) und Susanne Müller (Jugendbildungsreferentin, kja Diözese Würzburg)