Am Freitag, 28. April, wurde im Cineworld Mainfrankenpark in Dettelbach zehnjähriges Jubiläum der Ehrenamtskarte im Landkreis Kitzingen gefeiert. Zu diesen Feierlichkeiten hatte der Landkreis 550 Ehrenamtliche zu einem Kinonachmittag mit Sektempfang, leckeren Häppchen und Popcorn geladen. Die Teilnehmer konnten im Vorfeld bei einer Verlosung ein Kinoticket für sich und eine Begleitperson ergattern.

Landrätin Tamara Bischof war ebenfalls vor Ort und richtete ihren Dank an die vielen Helferinnen und Helfer: "Sie leisten einen enormen Beitrag in unserer Gesellschaft. Egal ob bei der Feuerwehr, im Sportverein, bei der Kirche oder im sozialen Bereich, ohne Sie läuft nichts", betonte die Landrätin das herausragende Engagement.

Um dies zu honorieren, sind mit der Ehrenamtskarte zahlreiche Vergünstigungen und Rabatte bei verschiedenen Unternehmen oder kommunalen Einrichtungen verbunden – und das bayernweit.

Darin enthalten sind unter anderem kostenlose Eintritte in alle staatlichen Schlösser und Burgen, in Museen in Bayern sowie kostenlose Fahrten auf Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt. Auch im Landkreis Kitzingen gibt es bereits 75 Akzeptanzpartner für diese Vergünstigungen. In deren Genuss darf nun auch, wie bereits 4443 weitere Menschen im Landkreis, Michael Kraft aus Marktsteft kommen, dem die 4444. Ehrenamtskarte beim Jubiläumsfest von Landrätin Tamara Bischof verliehen wurde. Der 51-jährige ist seit 34 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Michelfeld im Dienst, außerdem noch ehrenamtlich im Kreisjugendring in der Vorstandschaft und darüber hinaus im Obst- und Gartenbauverein in Michelfeld tätig.

Zum Abschluss der Veranstaltung kamen die Gäste in den 2 großen Kinosälen noch in den Genuss eines sehenswerten Kinofilmes, der Jung und Alt gleichermaßen begeisterte.

Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung bedarf auch immer einer tatkräftigen Unterstützung und Organisation, für welche die Veranstalter dieses Events eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung erhielten. 10 Jahre Ehrenamtskarte im Landkreis Kitzingen konnte somit gebührend gefeiert und gleichzeitig das wichtige Engagement der Ehrenamtlichen honoriert werden.

Von: Alexander Kother (Pressestelle, Landratsamt Kitzingen)