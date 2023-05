Simsalabim oder Abrakadabra? Nein! Zippedi-zappedi-zappalott schallte es am Aktionstag zum Jahresthema "Lernen ist kunterbunt" durch die Mensa der Grundschule Kitzingen-Siedlung. "We for future" hatte im Rahmen der "Zukunftswoche – Nachhaltigkeit für Mainfranken" alle Erstklässler der Siedlungsgrundschule zum Mitmachtheaterstück "Zappalott und die Mülltonne" eingeladen und die Kosten dafür vollständig übernommen. Auf unterhaltsame, kurzweilige Weise brachte "Zappalott" den Kindern das Thema Müll und Mülltrennung nahe. Durch den gelungenen Mix aus Zauberkunststücken, Musik, Bewegung und der Geschichte einer Mülltonne mit Bauchweh fiel es den Schulanfängern leicht, sich eine Stunde lang mit diesem wichtigen Thema rund um den Müll zu beschäftigen. Diese Vorstellung wird den Kindern sicher lange und nachhaltig im Gedächtnis bleiben.

Von: Anja Gerst-Lamparter (Lehrerin, Siedlungsgrundschule Kitzingen)