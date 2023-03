Im April bietet das BRK wieder Blutspendetermine an, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Termine sind am Montag, 3. April, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen (Reservierung: www.blutspendedienst.com/iphofen), am Mittwoch, 12. April, von 16 bis 20.30 Uhr im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung (www.blutspendedienst.com/kitzingen), am Montag, 17. April, von 17 bis 20.30 Uhr, in der Rudolf-von-Scherenberg-Volksschule in Dettelbach (www.blutspendedienst.com/dettelbach) sowie am Donnerstag, 27. April, 17 bis 20.30 Uhr, in der Sporthalle des Turnvereins in Großlangheim (www. blutspendedienst.com/grosslangheim).