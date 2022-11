Vor allem die zuletzt im Wiesentheider Gemeinderat diskutierte neue Variante einer möglichen Variante für eine Umgehung Wiesentheids stieß bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Feuerbach auf einiges Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die etwa 25 Gekommenen begrüßten es, dass diese Möglichkeit auch um ihren Ort herum führen würde. Bürgermeister Klaus Köhler stellte den Stand dazu ausführlich dar.

Allerdings befürchtet manch einer, dass für den Fall des Baus der Umgehung neuer Verkehrslärm zu erwarten sei. Bei der direkt vorbeiführenden Autobahn habe man nun einen Wall als Lärmschutz, also solle man im Falle einer Umfahrung auch daran denken. Zumal das künftige Baugebiet in Richtung Rüdenhausen zwar etwas abgeschirmt sei, aber nicht weit weg liegen würde. Bürgermeister Köhler verwies darauf, dass dies in den Planungen berücksichtigt und mit berechnet werde. Die bestehende Bahntrasse für die Strecke zu nutzen, wie es ein Bürger vorschlug, sei nicht so einfach.

Die viele Baufahrzeuge verschärfen die Lage

Beschwerden gab es in der Versammlung wieder einmal zur Verkehrsbelastung im 280-Einwohner-Dorf. Das eh schon hohe Aufkommen an Fahrzeugen habe sich durch die vielen Baufahrzeugen im Zuge des Autobahnausbaus erhöht. Hinzu komme, dass sich wegen der vielen Straßensperrungen im Umkreis derzeit noch mehr durch Feuerbach zwängen. Gerade auf der schmalen Straße im Ort in Richtung Atzhausen würden auch teilweise die Gehwege zum Ausweichen befahren, wurde moniert.

Ob man für die Feuerbacher Ortsdurchfahrt Tempo 30 ausweisen könne, wie es etwa auf den Umleitungsstrecken durch die Orte an der B 286 ist, wurde gefragt. Einen Antrag dazu könne die Gemeinde stellen, sagte Bürgermeister Köhler.

Solarbetriebene Leuchten für den Weg zum Sportheim

Er informierte im allgemeinen Teil über manches, was zuletzt in Feuerbach anstand. Die Gemeinde hat dort 15 Bauplätze erschlossen, ab nächstem Jahr könne gebaut werden, so Köhler. Bereits in Betrieb ist der Waldkindergarten, der in der Nähe des Feuerbacher Sportgeländes entstanden ist. Zur Beleuchtung des Weges vom Ort zum Sportheim will die Gemeinde solarbetriebene Leuchten aufstellen.

Beim Umbau des Sportheims übernimmt der Markt die Kosten zur Barrierefreiheit in einigen Bereichen. Bei Rest steuert die Kommune 25 Prozent bei. Außerdem teilte der Bürgermeister mit, dass sich die Arbeiten am Radweg nach Kleinlangheim im Bereich des Bahnübergangs verzögern.