An Heilig Abend fand um 16 Uhr der schon seit ein paar Jahren zur Tradition gewordene ökumenische Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt. Und so kamen sie, Alt und Jung, Eltern mit ihren Kindern, Familien aus den Nachbargemeinden und aus Kitzingen. Nach zwei Jahren Pandemie war der Gottesdienst wie früher sehr gut besucht.

Wir spürten an diesem Heiligen Abend wieder einmal mehr das Wunder der Weihnacht, was Weihnachten wirklich ausmacht. Angefangen beim Krippenspiel der Kinder und Jugendlichen in Erzählform des Lukasevangeliums, das anschließend mit einem begeisterten Applaus quittiert wurde. Und weiter durch die Predigt von Frau Dekanin Baderschneider (Predigttext Jesaja 9,1-6), die an die momentane Weltsituation anknüpfte. Wir aber, getröstet mit der Geburt Jesu, dem Licht der Welt, der Zuversicht, der Hoffnung, der Liebe, haben den Auftrag, dieses Licht hinaus zu tragen in unsere Welt

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Herrn Helmar Scheuplein (Orgel) und dem von Frau Martina Pavel organisierten Bläserensemble.

Allen Beteiligten, die uns an diesem Abend verzaubert haben, gilt herzlichster Dank. Wer das Wunder der Weihnacht suchte, fand es auch in diesem Jahr in Kaltensondheim.

Von: Michael Meyer, Vertrauensmann des Kirchenvorstands