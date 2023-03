Musik verbindet Menschen! Das konnten die 90 Besucher des 2. Bädergalerie-Benefizkonzertes klang- und schwungvoll erleben. Nach einem Sektempfang und der Anmoderation von WSG-Chefin Simone Adler waren die MainSingers, ein Bädergalerie-Projektchor und das SuSiNa-Trio zu hören.

Die MainSingers unter der Leitung von Energiebündel Hermine Fischer legten mit ihrem Auftritt schon exzellent vor - mit viel Gefühl trugen die Sängerinnen aus Mainsondheim und Albertshofen Lieder wie Let us break bread together, The Rose oder Da pacem domine vor. Mit dem ausdrucksstarken Lobpreislied "Unser Vater" erfüllten die MainSingers Hausherrin Simone Adler einen Herzenswunsch.

Der Bädergalerie-Projektchor hatte sich extra für dieses Event zusammengetan um zwei Stücke einzustudieren. "Simone hat mich in ihrer charmant hartnäckigen Art überredet mitzumachen und es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt" erklärte die Chorleiterin Angelika Dornberger aus Hellmitzheim. Mit erfahrenen Sängern ihres ehemaligen Popchores ad libitum und ein paar Neuzugängen wurden zweistimmig die Lieder "I Am what I Am" von Jerry Herman und "I will Survive" von Survivor performt, letzteres mit einer überragenden Ina Häufglöckner als Solistin. Ina und ihre schöne Stimme waren an diesem Abend in allen drei Chören und Combos aktiv.

Das SuSiNa-Trio (Susanne Sauer, Silke Schulz, Ina Häufglöckner) rundete mit drei christlichen Liedern das kurzweilige Programm ab.

Der Abend wurde feierlich mit einem gemeinsamen Schlusslied beendet – bei "Möge die Straße uns zusammenführen" kamen die Gedanken und Gefühle noch einmal in Wallung.

"Die überwiegend christlich gewählten Lieder waren ein klares und starkes Bekenntnis zu meinem und unserem Glauben hier", so Simone Adler in ihrem Schlusswort, welches das Publikum zustimmend mit Applaus quittierte.

Die Spenden von 600 Euro gehen je zur Hälfte an die Montessori Schule in Kitzingen und die Private Grundschule der Frieda Lang Haus für Kinder gGmbH in Uffenheim (Juniorchef Felix ist an dieser tollen Schule). Beide Schulen stellten sich vor und betreuten in den Pausen einen gut besuchten Infostand: Tina Slama (Frieda Lang Haus) und Eva Köpf (Montessori Schule).

Von: Simone Adler (Geschäftsführerin, WSG Bädergalerie GmbH, Kitzingen)