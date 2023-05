Brieftauben sind wundersame Wesen. Ihr Orientierungssinn ist legendär und komplex. 500 Kilometer legt eine gute Brieftaube spielend zurück, und das in einem sehr zügigen Tempo. Eine schnelle Taube kann bei Windstille 80 Kilometer pro Stunde erreichen, bei Rückenwind über 100 km/h. Grenzen spielen für sie keine Rolle, was sie für die Übermittlung geheimer Nachrichten prädestiniert, vorausgesetzt man schafft es, sie von ihrem Heimatschlag dorthin zu bringen, wo sie die geheime Botschaft aufnehmen.

Die letzte Eigenschaft verbindet die Taube als Symbol mit dem, den sie in vielen Kirchen darstellt und den wir an Pfingsten feiern, dem Heiligen Geist. Grenzen überschreiten ist auch seine Spezialität. Das macht die Pfingstgeschichte mehr als deutlich. Menschen aus aller Herren Länder können an diesem Tag in Jerusalem verstehen, was der ehemalige Fischer Petrus von Jesus erzählt. Der Heilige Geist hebt die Grenzen zwischen den Sprachen und Nationen, zwischen Glaubensrichtungen und Menschen auf. 3000 Menschen lassen sich so von der Botschaft von Jesus begeistern, dass sie sich auf der Stelle taufen lassen. Deshalb nennt man Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche, weil die Zahl der Jesus-Anhänger sprunghaft gewachsen und die Gemeinde in Gestalt des Apostelkreises an die Öffentlichkeit getreten ist. Und das alles ist das Werk von Gottes Geist, der alle Grenzen sprengt.

Wenn ich unsere Welt betrachte, komme ich zu dem Schluss: Wir bräuchten gerade eine Extra-Portion von diesem Geist. An vielen Orten werden Grenzen aufgerichtet, materiell und vor allem in den Köpfen. Letztere sind besonders schwer einzureißen, Mauern aus Vorurteilen, festgefügten Meinungen, Stolz und Egoismus. Wäre das nicht ein wunderbares Pfingstfest, an dem Gottes Geist als Friedens- und Hoffnungstaube einkehrt bei uns, die Mauern durchlässig macht oder sogar zum Blühen bringt?

Lasst uns darum bitten mit den Worten eines modernen Pfingstliedes: „Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.“ (Klaus Okonek, Joe Raile)

Die Autorin: Pfarrerin Beate Krämer, Jahrgang 1968, ist verheiratet und hat drei Kinder. Rund 20 Jahre war sie als Kirchenmusikerin und als Journalistin für Lokalzeitungen, Sonntagsblatt und den Evangelischen Pressedienst (epd) tätig. Ab 2011 war sie Vikarin in Uffenheim, seit 2013 ist sie Pfarrerin in Abtswind.