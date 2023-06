Als wir noch Kinder waren, standen wir oft am Straßenrand, wenn ein Schäfer mit seiner Herde durch Marktsteft zog. Für uns Kinder war es ein nicht enden wollender Zug von Schafen und Lämmern. Und unvorstellbar war es für uns damals, dass ein guter Hirte alle seine Schafe kennt, damit keines verloren geht.

Im Kindergottesdienst haben wir später die Geschichte vom guten Hirten gehört und auch davon gesungen. "Weil ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt."

Meine Ferien verbrachte ich oft bei meinen Großeltern. Ich durfte im "Gräberle" zwischen Oma und Opa schlafen. Und über dem Bett hing ein großes Bild. Es zeigte, wie Jesus, der gute Hirte, mit einem Lamm auf den Schultern durch ein Getreidefeld ging. Immer und immer wieder habe ich es mir als Kind angeschaut.

In der Grundschule haben wir später den 23. Psalm auswendig gelernt. Und ich bin froh, dass ich ihn damals gelernt habe. Er hat seit damals, wie auch das Bild im Schlafzimmer meiner Großeltern, tief in meinem Herzen seinen Platz.

In Zeiten der größten Not ist er da und begleitet mich. Für mich ist das ein großes Geschenk, beten zu können: "Mir wird nichts mangeln, du weidest mich auf einer grünen Aue und führest mich zum frischen Wasser."

Als ich vor einigen Jahren einmal in Lebensgefahr war, war er da, der 23. Psalm. Tief in meinem Herzen und dann auf meinen Lippen. Ich habe ihn gebetet und gebetet. Und er hat mich getragen. Er hat mich durch meine Todesangst hindurchgeführt. Denn: "Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück – du bist bei mir!". Und manches Mal ist Gott durch diesen alten Psalm in uns, mit uns und um uns herum.

Ich bin so froh, dass dieser Glaube damals in mein Kinderherz gelegt wurde. Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben immer wieder erfahren durfte: Jeder Satz, jedes Wort in diesem Psalm stimmt, ist wahr. Der Herr ist mein Hirte, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt.

Der Autor: Paul Häberlein ist Pfarrer in Mainbernheim und Dekanatsjugendpfarrer im Dekanat Kitzingen.