Die World-Press-Photo-Ausstellung (WPP) ist nur noch bis Sonntag, 26. März, in der Rathaushalle in Kitzingen zu sehen. Wenn die Rathaustüren dann um 19 Uhr schließen, ist auch die 17. Auflage in Kitzingen zu Ende. Die Veranstalter ziehen laut einer Pressemitteilung schon jetzt eine positive Bilanz: Fast 20.000 Besucher seien seit dem 18. Februar gekommen. "Im nächsten Jahr wird es weitergehen", kündigt der städtische Projektleiter Herbert Müller in der Mitteilung an und rät allen Interessierten, das letzte WPP-Wochenende in diesem Jahr zu nutzen. Die Rathaushalle ist Samstag und Sonntag noch einmal von 10 bis 19 Uhr geöffnet.