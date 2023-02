Große Freude bei den Mitarbeitern im Rathaus und der Touristinfo: Die vier überdimensionalen Kisten mit den Bildern, Rahmen und Gestängen für die World-Press-Photo-Ausstellung 2022 sind in Kitzingen eingetroffen, informiert die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Hausmeister Wolfgang Richard, Projektleiter Herbert Müller und die Leiterin der Touristinfo, Corinna Neeser, nahmen den Inhalt der Sendung aus Amsterdam in Augenschein. Vom 18. Februar bis zum 26. März sind in der Kitzinger Rathaushalle die preisgekrönten Pressefotos aus dem Jahr 2022 zu sehen. Parallel werden 50 prämierte Fotos aus den begleitenden Foto-Wettbewerben der vergangenen Jahre in den Schaufenstern der Stadt zu sehen sein. Die Rathaushalle ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Stadt Kitzingen ist laut Mitteilung der kleinste Ort, an dem die weltweit besten Pressefotos zu sehen sind. Mehr als 20.000 Besucher werden in diesem Frühjahr erwartet.