Der Start der World-Press-Ausstellung verlief eher verhalten: Der große Ansturm blieb - vielleicht auch wegen der Überschneidung mit dem Faschingsendspurt - diesmal aus. Bis Dienstag kamen bislang knapp 6000 Besucher in die Rathaushalle. Alles in allem aber, so die Information von Organisator Herbert Müller aus dem Rathaus, freue man sich über den Zuspruch. Seine Einschätzung: "In unseren Augen wird die Rückkehr in die Halle als sehr positiv von den Besuchern angenommen." Man sei mit der Resonanz "sehr zufrieden".

Zur Ausstellung der weltbesten Pressebilder findet wieder ein Fotowettbewerb statt. Anlässlich der Rückkehr in die Rathaushalle nach zwei Jahren Corona-Pause lautet das Motto „Rückkehr“. Es geht um Bilder, die einen Blick zurück zulassen: an Kindheitserinnerungen, vergessene oder verschwundene Alltagsgegenstände, Sehnsuchtsorte, Menschen oder Gebäude.

Hauptgewinn: Übernachtung in Kitzingen

Hauptgewinn sind zwei Übernachtungen in einem Kitzinger Hotel mit Gutschein für das Aqua Sole-Bad und freier Eintritt in das Deutsche Fastnachtmuseum. Eingereicht werden können die Aufnahmen per Post an Stadt Kitzingen, Kennwort WPP-Fotowettbewerb, Kaiserstraße 13/15, 97318 Kitzingen. Per Mail: veranstaltung@stadt-kitzingen.de. Einsendeschluss ist der 28. März, die Preisträger werden ab dem 3. April benachrichtigt.

Während der Ausstellung gibt es eine zusätzliche Bilder-Schau: Rund 50 Bilder aus den begleitenden Publikumswettbewerben der vergangenen Jahre werden in Schaufenstern in der Innenstadt ausgestellt. Insgesamt werden auch diesmal wieder bis zu 20.000 Gäste bis zum 26. März in Kitzingen erwartet. Die Kitzinger Erfolgsbilderschau kann täglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.