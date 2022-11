Das Landratsamt Kitzingen veranstaltet am Donnerstag, 17. November, einen Workshop zum Thema "Damit das Ehrenamt weiter Freude macht" an. Beginn ist um 17.30 Uhr im Kreativquartier in Volkach.

Folgendes schreibt hierzu das Landratsamt in seiner Einladung: In der ehrenamtlichen Geflüchtetenhilfe sehen sich die engagierten Personen oftmals mit schwierigen und belastenden Anforderungen konfrontiert. In dem Workshop soll Raum für Austauschmöglichkeiten und die Möglichkeit, eigene Themen oder Fallbeispiele behandeln zu können, gegeben werden, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer sollen mit der Referentin und Supervisorin Susanne Scheiner Handlungsmöglichkeiten und Strategien erarbeiten, um Erschöpfung und Überforderung vorzubeugen und die Freude an ihrem Engagement aufrechterhalten zu können.

Anmeldung per E-Mail an: bernadette.hupp@kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 9285221.