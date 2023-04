Eine lebendige Diskussion hat es schon beim ersten Termin am 25. April gegeben. Kitzinger Bürgerinnen und Bürger diskutierten in der Alten Synagoge über die künftige Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Innenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zusammen mit dem Stadtentwicklungsbüro DSK hat Bianca Buck, Leiterin der Stadtplanung im Kitzinger Bauamt und Projektverantwortliche, einen zweiten Workshop anberaumt. Am Dienstag, 2. Mai, um 18 Uhr geht es in der Alten Synagoge um die möglichen Gestaltungselemente im öffentlichen Raum, also um die Möblierung, die Belichtung und die Beschilderungen. Nach einer Vorstellung der Pläne sind Live-Abstimmungen zu einzelnen Vorschlägen vorgesehen. Teilnehmer sollten deshalb ihr Smartphone mitbringen. "Die Teilnahme an den Workshops ist natürlich auch ohne Smartphone möglich", betont Bianca Buck.

Anmeldung per E-Mail an beteiligung-nuernberg@dsk-gmbh.de oder über die Projektwebsite "kitzingen.stadtentwicklung.live" wird erbeten. Dort gibt es auch weitere Informationen zum bisherigen Prozessablauf.