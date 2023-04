Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Kitzingen. Bereits im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, wurde ein am Bleichwasen abgestellter Wohnwagen eines Schaustellers angefahren. Der Schausteller hatte seinen Wohnwagen laut Polizeibericht anlässlich des anstehenden Frühlingsfests am Bleichwasen geparkt, war jedoch zur Unfallzeit nicht vor Ort. Am Dienstagmorgen wurde er dann über die Beschädigung am Wohnwagen, Kratzspuren und ein Loch in der linken Außenwand, informiert. Des Schadens, der sich auf ca. 4000 Euro beläuft, entstand vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.