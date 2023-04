Ein Zimmerbrand sorgte am Montagmittag in der Wiesentheid Sophienstraße für Aufregung. Gegen halb zwölf trafen die ersten Hilfskräfte auf dichten Rauch, der aus der Küche einer Wohnung quoll. Es begann ein erster Löschangriff, zudem wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. In der Wohnung hatte sich eine Person befunden, die sich aus eigener Kraft retten konnte. Da sich das Feuer weiter auf Zwischendecke und Gaube in Richtung Dachstuhl ausbreitete, wurde die Decke geöffnet und gelöscht.

Auch mussten die angrenzenden Nebengebäude geschützt werden. Während des Einsatzes war die angrenzende Straße für den Verkehr gesperrt. Insgesamt waren etwa 40 Frauen und Männer der Feuerwehren Wiesentheid, Untersambach und Rüdenhausen im Einsatz. Unterstützt und abgesichert wurden sie vom BRK und von der Polizei.

Nach fast genau zwei Stunden konnte endgültig "Feuer aus" gemeldet werden. Es entstand erheblicher Schaden, die Polizei geht nach einer ersten Schätzung von 200.000 Euro aus. Als Brandursache wird momentan ein technischer Defekt vermutet. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.