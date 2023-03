Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen eine Unfallflucht. Wie die Polizei berichtet, stand ein 76-Jähriger mit seinem VW an der Einmündung zur Panzerstraße und ordnete sich zum Linksabbiegen ein. Zeitgleich fuhr ein Wohnmobil rechts am stehenden VW vorbei und bog in Richtung Gusswerk ab. Hierbei touchierte der Wohnmobilfahrer mit der linken Fahrzeugseite den VW am Heck sowie am rechten Außenspiegel.

Obwohl der 76-Jährige sofort hupte, setzte der Wohnmobillenker die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1300 Euro zu kümmern. Über das notierte Kennzeichen konnte der Fahrer allerdings schnell ermittelt werden. Das Schadensbild des Wohnmobils stimmte mit den Beschädigungen am VW überein, schreibt die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.