Rund 100.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls bei Kleinlangheim. Wie die Polizei berichtet, fuhr am Montagmorgen ein 74-Jähriger mit einem Wohnmobil auf der Staatsstraße von Großlangheim kommend in Richtung Kleinlangheim.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Linkskurve nach rechts in den Straßengraben, überfuhr einen Leitpfosten und kam circa 150 Meter weiter im Graben zum Stehen. Der 74-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Wohnmobil.