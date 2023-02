Beim Brand eines Wohnhauses im erweiterten Ortskern von Wiesentheid ist am Mittwochabend mindestens eine Bewohnerin verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Eine Nachbarin hatte gegen 17.30 Uhr Rauch aus dem Gebäude dringen sehen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Feuer im Dachgeschoss des Anwesens in der Jahnstraße ausgebrochen. Als die Wehren aus Wiesentheid und Umgebung an der Einsatzstelle gegenüber der Steigerwaldhalle eintrafen, schlugen bereits Flammen und Qualm aus dem oberen Teil des Hauses. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten, eine Frau musste allerdings medizinisch versorgt werden.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Über Brandursache und Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt. Die Wehren hatten sich auf dem Großparkplatz vor der Steigerwaldhalle versammelt. In der Halle findet an diesem Donnerstagabend eine politische Großveranstaltung der CSU mit Ministerpräsident Markus Söder statt.