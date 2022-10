Die Dekanate Kitzingen, Markt Einersheim und Castell laden in dieser Woche (bis 23. Oktober) zur „Lebenskunstwoche 2022“ ein. „Lebenskunst“ ist in einer immer komplexer werdenden Welt zum Trend geworden, heißt es dazu in der Ankündigung. Aber was ist das eigentlich? Was macht eine „christliche Lebenskunst“ aus? In verschiedenen Veranstaltungsformaten werden Aspekte des Themas aufgegriffen. Zugleich startet mit dieser Themenwoche das Evangelische Bildungswerk Frankenforum in neuer Struktur. Es hat sich Erwachsenenbildung mit dem Fokus auf spirituelle, theologisch-religiöse und gesellschaftsrelevante Themen zum Ziel gesetzt.

Die Veranstaltungen im Überblick

Am Dienstag, 18. Oktober, gibt es ein Konzert und Kulinarisches, „Ein herbstlicher Ohren- und Gaumenschmaus“, ab 19 Uhr in der St. Johanniskirche Mainbernheim. Ebenfalls um 19 Uhr findet ein Vortrag zum Thema „Die Entdeckung der Gelassenheit“ im Paul-Eber-Haus (Schulhof 1) in Kitzingen statt. Und um 19.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst „Am Du zum Ich werden“ in der St. Michaelskirche Schwanberg.

Am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr beginnt ein Vortrag zum Thema „Hör auf zu helfen – Ohnmacht als Tor zum göttlichen Geheimnis“ im Klosterladen Schwanberg. Um 19.30 Uhr findet ein Konzert „Eingeladen“ in der Matthäuskirche Rehweiler statt.

Am Freitag, 21. Oktober, um 16 Uhr startet ein generationsübergreifender Spielenachmittag im Gemeindehaus Mainbernheim.

Am Samstag, 22. Oktober, beginnt um 14 Uhr eine ökumenische Sternwanderung; Treffpunkt: Obernbreiter Kanzel.

Am Sonntag, 23. Oktober, um 9.30 Uhr findet ein Gottesdienst „Lebenskunst der Kinder“ in der St. Johanniskirche Mainbernheim statt. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst und eine Ausstellung „Und es kommt ein anderer Tag – von der Kunst Abschied zu nehmen“ in der Bergkirche Hohenfeld.

Bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober ist die Ausstellung „Lebenskunstwanderweg“ in der Kirche St. Burkhard Obernbreit zu sehen.