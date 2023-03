70 Jahre alt wird in diesem Jahr der Weinbauverein Nenzenheim. Vorsitzender Günter Kahl hatte einen wahren Ehrungsmarathon bei der Hauptversammlung am Samstag im Gemeindehaus zu stemmen. Unterstützt wurde er dabei von der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann und dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinmann, der selbst zu den Geehrten gehörte.

Heuer soll es wieder so laufen wie vor Corona – diese Maxime war spürbar für den Abend, der mit einer Weinprobe samt Brotzeit und ungezwungenem Zusammenkommen gestaltet war. Die seit drei Jahren amtierende Weinprinzessin Lisa Belz wird am 28. April das 43. Nenzenheimer Weinfest mit den Hopferstädter Musikanten eröffnen, das wieder im Festzelt stattfinden wird.

Kurz nach ihrer Krönung im März 2020 war der erste Lockdown verkündet worden und damit den Feiern in ganz Deutschland ein Ende gesetzt. Ihre Nachfolgerin Christina Lindner, die am 10. Juni zur Weinprinzessin gekürt werden soll, steht schon in den Startlöchern und präsentierte ebenso wie auch die Zweite Vorsitzende Michelle Krämer ebenfalls einen Wein.

Mit einer Mini-Ausgabe im Feuerwehrsaal hatte die Weinfestgemeinschaft, bestehend aus Weinbau- und Sportverein im vergangenen Jahr zumindest ein Lebenszeichen gesetzt. Rund um den 1. Mai soll das Traditionsweinfest dieses Jahr wieder die Massen locken. Der Aufbau wird ab dem 21. April stattfinden. Spontan hatte sich mit Jasmin Bauer aus der Runde heraus eine Frau und ehemalige Weinprinzessin dazu bereit erklärt, in der "männerlastigen" Weinfestgemeinschaft ein Amt zu übernehmen.

Während Günter Kahl auf das von Trockenheit geprägte Weinjahr 2022 einging, schilderte Kassier Alexander Hansch die "Dürre" in der Vereinskasse, bedingt durch die fehlenden Einnahmen vom Weinfest gegenüber den laufenden Kosten im Verein. Durch eine kluge Ausgabenpolitik und den Verzicht auf Ausschüttungen aus der Festkasse an die Vereine habe man aber den Stand halten können. Eine lange versprochene Spende für den Feuerwehrsaal, in dem seit wenigen Monaten jetzt eine automatisch ausfahrbare Leinwand für den Beamer hängt, sei aber drin gewesen.

Weinbauverbands-Präsident Steinmann ist Nenzenheim eng verbunden

Artur Steinmann erklärte, die rund 80 im Weinbauverband organisierten Weinbauvereine vitalisierten in ganz Franken dir Dörfer. Der Wein-Funktionär hatte einst seine Ehefrau in Nenzenheim kennen gelernt und ist seitdem der Gemeinde eng verbunden.

Geehrt wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft im Weinbauverein Nenzenheim Adam Kilian. Seit 55 Jahren ist Fritz Klein dabei, seit 50 Jahren Paul Geitz, Georg Kahl und Georg Zink. Für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Karl Hassold, Gerhard Hirsch, Heinrich May, Herbert Schneider, Friedrich Schneider, Willi Schumann und Georg Krämer. Seit 25 Jahren Mitglieder sind Otmar Belz, Arnold Hahn, Roland Därr, Wolfgang Freyberger, Karl Kilian, Hermann Nahr, Norbert Schneider, Karlheinz Schwemmer, Reinhard Wolf, Inge Geitz, Jürgen Blank, Wilfried Distler, Rudi Knorr, Artur Steinmann und Richard Waigandt.