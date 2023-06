"Zu hell - vor allem nachts" - mit diesem kleinen Versprecher startete Obernbreits Bürgermeisterin Susanne Knof am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung in die Diskussion über die neue LED-Straßenbeleuchtung im Sonnenhang. Anlieger hatten sich beschwert, mit der örtlichen Firma Löther wird nach Lösungen gesucht.

Schon seit einigen Monaten wird es immer wieder im Gemeinderat angemahnt: Seit der Umrüstung auf LED-Leuchten ist es im Sonnenhang des Nächtens zu hell. Die Gemeinde sinnt auf Abhilfe und hat den Anliegern Ortstermine mit der Firma Elektro-Löther angeboten. In einem Fall hat ein leichtes Verdrehen einer Lampe bereits geholfen. Andere Termine, so die Bürgermeisterin, werden folgen.

Allerdings gelte auch: Die Lampen sind alle gleichzeitig getauscht worden, sie sind neu, sie sind noch sauber. Da falle die neue Helligkeit natürlich besonders auf. Tatsächlich aber werden die Lampen nachts sogar auf 50 Prozent Leistung gedimmt.

Besonders insektenfreundlich

Eine weitere Dimmung wäre möglich, müsste aber für jede Lampe einzeln programmiert werden, bei den 30 Lampen wären das Kosten von rund 1000 Euro. Die Empfehlung des Fachmanns: Die Strahlungsstärke reguliere sich, wie auch in anderen Teilen des Dorfes, selber. Einzelne Klagen könnten individuell geklärt werden.

Den etwas zögerlich vorgebrachten Vorschlag von Rätin Martina Sagstätter, die Lampen teilweise oder gänzlich nachts auszuschalten, wies die Bürgermeisterin als bereits ausführlich diskutiert und abgelehnt zurück. Und die von Sitzungsbesucher Albrecht Moreth so vermissten Fledermäuse nachts um die Lampen sind wohl die Folge des Naturschutzes: Die Lichtfarbe, so Knof, wurde auf Empfehlung des Umweltministeriums insektenfreundlich ausgewählt. Die Fledermäuse kommen wohl nicht wegen des vermeintlich helleren Lichts, sondern mangels Insekten nicht mehr zu der Lampe vor Moreths Haus.

Sieben Prozent fahren zu schnell

Bürgermeisterin Susanne Knof verkündete die Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Kindergarten-Ausweichquartiers: "Wir sind insgesamt im sicheren Bereich." 90 Kilometer pro Stunde sei das schnellste gemessen Auto. "Nur gut sieben Prozent waren über 50 km/h" so die Bürgermeisterin. Für Matthias Tremmel ist dies allerdings immer noch zu viel.

Außerdem wurde in der Sitzung bekannt gegeben, dass die Bauhöfe von Obernbreit und Seinsheim werden künftig zusammenarbeiten. Ein erster Schritt ist die gemeinsame Anschaffung von Schachtverbauteilen - jede Gemeinde hat eine kleinere Einheit, wenn nötig können diese zusammenschlossen werden.

Wasser aus den Bächen zu entnehmen, ist, so Knof, nur mit Hanschöpfgeräten zulässig. Wer eine Pumpe einsetzen möchte, der muss eine Genehmigung beim Landratsamt beantragen.