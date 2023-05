Die Männer von "Wirsching & Krauts" freuen sich schon auf die Saison 2023, in der sie durch die beiden Neuzugänge Linda Wagner und Peter Lorenz (Gesang) unterstützt werden. Die nächsten Auftritte stehen laut Pressemitteilung der Gruppe fest.

Mit einem bunten Programm aus Jazz, Swing, Rock, Soul und Latin zu Gast sind Michael Buttmann (Posaune), Greg Enlow (Trompete), Otto Wirsching (Saxofon), Roland Gack (Schlagzeug), Norbert Henneberger (E-Piano), Wolfgang Popp (Bass) und Helmut Mitterholzer (Gitarre) am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr bei den "Bunten Nächten" im Ilmbacher Hof in Iphofen, am Sonntag, 25. Juni, 13 Uhr beim Kitzinger Promenadenweinfest und am Sonntag, 23. Juli beim Casteller Weinfest im Schlosspark.