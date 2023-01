Stabwechsel beim Koordinierungszentrum für ehrenamtliches Engagement der Stadt Kitzingen, WirKT. Nach vier Jahren wechselt Lisa Kriesinger vollends zur Stabsstelle Ehrenamt des Bezirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Würzburg. Dort ist sie seit 2021 tätig und füllte bis vor kurzem nebenbei auch die Aufgaben bei WirKT aus. Ihre bisherige Stelle übernimmt die gelernte Pädagogin Maria Ring, die zuletzt im Bereich Integration und als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache in Würzburg tätig war. Das teilt die Stadt Kitzingen in einem Presseschreiben mit.

In den vergangenen Wochen wurde Maria Ring bereits eingearbeitet. "Langweilig wird Ihnen sicherlich nicht", meinte der Vorsitzende des AWO-Kreisverbandes Kitzingen, Gerald Möhrlein, schmunzelnd bei einer kleinen Feierstunde in den Räumen von WirKT in der Marktstraße. Alle Referenten im Kitzinger Stadtrat können auf ihre Dienste zurückgreifen, beispielsweise wenn es um die Vorbereitung von Veranstaltungen, die Organisation von Projekten oder um Hilfestellung bei der Beantragung von Fördergeldern geht.

Schon jetzt liegen Maria Ring etliche Anfragen für entsprechende Dienstleistungen vor – beispielsweise für die Sprachwochen, das Nachbarschaftsfest, die Lange Nacht der Demokratie, den Runden Tisch Asyl oder für das Projekt "Landsleute helfen Landsleuten".

Zehn Wochenstunden sind für ihre Tätigkeit vorgesehen, die Stelle wird zu 90 Prozent von der Stadt und zu zehn Prozent von der AWO gefördert. "Sollte der Bedarf weiter steigen und die Stadt einer Erweiterung zustimmen, könnten wir jederzeit aufstocken", versicherte Gerald Möhrlein.