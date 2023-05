Die Bürgerversammlung im Iphöfer Stadtteil Mönchsondheim war maßgeblich geprägt von zwei Themen: dem aktuellen Baustand des neuen museumspädagogischen Zentrums und der Museumsgaststätte für das Freilandmuseum Kirchenburg sowie der verkehrstechnischen Verbindung.

Die Bürger hatten zunächst Gelegenheit zu einer ausgiebigen Baubesichtigung einschließlich der ausgehängten Pläne. Für den aktuellen Stand der Arbeiten wie für die Bürgerversammlung interessierten sich rund 80 Personen und waren überrascht von der inneren großzügigen Neugestaltung. Bürgermeister Dieter Lenzer musste im neuen, noch halbfertigen Schulungsraum des Zuspruchs wegen noch weitere Sitzgelegenheiten aufstellen lassen.

Museumsleiter Niklas Jagla stellte das neue Konzept vor, demzufolge Museumsgäste handwerklich selbst aktiv werden können. Die räumliche Aufteilung ermögliche wissenschaftliche Tagungen und Vorträge. Der Bürgermeister geht weiterhin von einer Fertigstellung wie geplant im Sommer 2023 aus, was Besucher so nicht recht glauben wollten.

Es gibt bis zu 80 Prozent Zuschuss für die Maßnahme

Mit der Querung der Kreisstraße zwischen Kirchenburg und Museumspädagogik mit Gaststätte sprach Lenzer ein heißes Eisen im Dorf an. Es komme keine Ampelregelung, sondern der Straßenverkehr solle durch eine Fahrbahnverengung zu langsamem Fahren gezwungen werden. Die Maßnahmen der Verkehrsoptimierung kosten rund 140.000 Euro, die mit bis zu 80 Prozent gefördert werden. Entlang der Kreisstraße KT1 werde es weiterhin keine Gehsteige geben, erklärte das Stadtoberhaupt.

Mit der Verkehrsregelung alleine durch eine Fahrbahnverengung waren die Bürger alles andere als einverstanden. Bauamtsleiter Matthias Kurth unterstrich zwar, dass die der besseren Übersicht wegen beidseits der Straße übersichtlich vorverlegten Wartestellen für Fußgänger vor allem Kindern zugute kämen, das sahen Bürger indes anders.

Sie forderten eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, am besten gleich für den gesamten innerörtlichen Straßenverlauf. Da das Dorf aus allen Richtungen über Gefällstrecken erreicht werde, seien zu hohe Geschwindigkeiten vorprogrammiert. Lenzer musste jedoch abwinken, denn für die Kreisstraße sei alleine das Landratsamt zuständig und dort sehe niemand die Notwendigkeit einzugreifen.

Hinweisschilder für freiwilliges Limit an den Ortseingängen?

Die Bürger befürchteten in diesem Zusammenhang, dass abbremsender und dann wieder beschleunigender Schwerlastverkehr an dieser Übergangsstelle für erhöhtes Lärmaufkommen sorgen könne. Sie regten an, an den Ortsschildern Hinweise wie "Freiwillig 30" anzubringen. Die wären aber, so Lenzer, unverbindlich. Er will lieber zunächst über eine städtische Messeinrichtung unverbindlich feststellen lassen, welche Geschwindigkeiten nach Fertigstellung des Überganges tatsächlich gefahren werden.

Der von der Dorfjugend gewünschte Jugendraum ist weitgehend fertig gestellt. Die Kosten für die Containergruppe liegen bei 110.000 Euro, die Umfeldgestaltung übernimmt die örtliche Jugend in Eigenregie in Abstimmung mit der Stadt.

Die Schaffung von Baumöglichkeiten für die derzeit 163 Einwohnenden und bauwillige Interessenten sowie die bereits eingeleitete Einrichtung von E-Ladesäulen am Museumsparkplatz waren weitere Themen in der Bürgerversammlung.