Ende März traf sich der Männergesangverein Buchbrunn "Eintracht" 1962 mit dem Vorhaben, an diesem Abend den Verein aufzulösen. Nach einem emotionalen Plädoyer von Hermann Riedel, der seine Sicht der Dinge mitteilte, kam es noch einmal zu einem Gedankenaustausch. Dieser brachte folgende Ergebnisse: Der Verein wird vorerst nicht aufgelöst. Die bisherige Vorstandschaft führt bis zu den Neuwahlen im Juli die Geschäfte kommissarisch weiter. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe wird nach einem Weg gesucht, den Verein zukunftsfähig weiterzuführen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Auch wenn die Zeit des Vereins als reiner Männergesangverein vorbei ist, kam man am Ende des Treffens zu dem Übereinkommen, dass es in anderer Form weitergehen könne. Auch das Festhalten an wöchentlichen Proben sei heutzutage wohl nicht mehr zeitgemäß und soll auch für den neuen Gesangverein nicht vorgesehen sein. Zudem regte Hermann Riedel an, den Gesangverein auch für Frauen und natürlich auch für jüngere Generationen zu öffnen. Damit sollte es möglich werden, bestimmte "Auftritte" im Jahreslauf angehen zu können. Neben dem Singen am Volkstrauertag und an einem der Weihnachtstage würde man gerne auch noch das 6o-jährige Bestehen in singender Weise begehen.

Möglicher erster Auftritt am Weinfestgottesdienst

Als möglichen ersten Auftritt des neuen Gesangvereins schwebt Hermann Riedel der Weinfestgottesdienst vor. Nun sei es an den Buchbrunner Bürgerinnen und Bürgern, ihr Interesse am Weiterbestand zu zeigen. Natürlich sind auch Interessierte aus anderen Gemeinden eingeladen. Freude am Singen und Freiwilligkeit sollen an dabei erster Stelle stehen. Das Miteinander beim Singen und das Zusammensitzen danach sind dabei wichtiger, als jeden Ton genau zu treffen. Und mit jedem Treffen gewinnt man Sicherheit beim Singen.

Kürzlich wurde bereits ein "Vereinsheimsingen" auf die Beine gestellt. Dabei war das Sportheim bis auf den letzten Platz gefüllt und die Freude am Singen wurde in passendem Rahmen gefeiert. Alt und Jung sangen vom Schlager bis zum Wanderlied gemeinsam und gingen beschwingt und gut gelaunt nach Hause. So soll es sein.