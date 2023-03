Die Elternbeiträge für den Besuch des Kindergartens Wirbelwind in Westheim wurden zuletzt vor zwei Jahren erhöht. Aufgrund steigender Personalkosten und hoher Nachfrage nach Plätzen steigen diese nun zum Kindergartenjahr 2023/2024.

Für Krippenkinder gilt bisher für die niedrigste Stundenbuchungen (drei bis vier Stunden) ein Beitrag von 138 Euro. Dieser wird nun auf 154 Euro je Monat angehoben. Für acht bis neun Stunden sind künftig statt 208 Euro dann 231 Euro zu bezahlen.

Für Regelkinder gilt bei vier bis fünf Stunden ab dem neuen Kindergartenjahr dann ein Beitrag von 126 Euro statt bisher 115 Euro. Bei acht bis neun Stunden sind dann 177 Euro statt 155 Euro fällig.

Die neuen Beiträge gelten ab 1. September. Der Beschluss fiel einstimmig.

Musikschulunterricht wird ab sofort bezuschusst

Der Biebelrieder Gemeinderat hatte 2008 beschlossen, keinen Zuschuss für den Besuch auswärtiger Musikschulen zu geben. Jetzt hob das Gremium diesen Beschluss auf. Die Gemeinde bezuschusst ab sofort den Besuch des Musikschulunterrichts für in Biebelried und den Ortsteilen wohnhafte Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Der Zuschuss beträgt 20 Prozent der Differenz zwischen der Grundgebühr und dem Gastschulbeitrag der jeweiligen Musikschule, maximal jedoch 200 Euro je Schülerin oder Schüler.

In der Februar-Sitzung hatte der Gemeinderat noch den Beitritt zur Projektgesellschaft Photovoltaik und Windkraft im Landkreis abgelehnt. Jetzt hatte die Verwaltung die damals geforderten detaillierteren Unterlagen nachgereicht. Auch Bürgermeister Roland Hoh umriss das Vorhaben nochmals in knappen Worten. Jetzt ergänzte das Gremium seinen Beschluss dahingehend, dass eine spätere Beteiligung nicht mehr ausgeschlossen wird.

Zum Thema "Barrierefreier Zugang Feuerwehrhaus Kaltensondheim" erläuterte der Bürgermeister, dass sich derzeit ein Statiker mit der Problematik der vorhandenen Risse beschäftigt. Zum weiteren Zeitplan konnte Hoh noch nichts sagen.

Bürgermeister verbittet sich kontraproduktive Äußerungen

In der Hauptstraße in Biebelried steht die Neugestaltung an. Die Kanalbefahrung hat nun laut Hoh ergeben, dass die Kanäle soweit in Ordnung sind. Es werden nur die Anschlüsse neu gemacht.

Neu gemacht werden müsste auch eine Bank in Kaltensondheim. Dies mahnte zweite Bürgermeisterin Gabriele Brejschka an. Dies werde gemacht, versicherte Hoh. Allerdings fehle im Bauhof gerade der Mann, der bislang alle Bänke gemacht habe. Es werde aber keine runde Bank mehr als Ersatz kommen. Als Brejschka dies mit den Worten "Weil es Kaltensondheim ist" kommentierte, wurde der Bürgermeister deutlich. Jeder Ortsteil werde gleichbehandelt, sagte er und verbat sich solche Äußerungen. Gemeinderat Gunnar Krauß pflichtete ihm bei: "Ein solcher Satz ist kontraproduktiv."