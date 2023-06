„Wir kommen aus Markt Einersheim und ziehen in die Welt“ - So sangen alle Viertklässler mit Begeisterung bei den Abendrunden am Feuer.

Die Abschlussfahrt der Grundschüler der Hellmitzheimer Bucht führte sie in den Tierpark Sommerhausen. Dort verbrachten sie zusammen mit ihren beiden Klassenlehrern Daniela Eisfeld und Matthias Schuhmann, unterstützt von Fiona Lang und Hanna Freidhof, drei besondere Schultage, an denen die Kinder Vieles lernten, was über den normalen Lehrplan hinausgeht. Wie organisiere ich mich selbstständig, in der Gruppe und in meinem Zelt, einem Indianertipi? Wie gehen wir alle mit Heimweh um? Was kreucht und fleucht in der Natur und welche Geräusche machen die Tierparktiere in der Nacht?

Wir durften erleben, wie Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, aufrichtig und stolz ihren Aufgaben in der Gesellschaft auf ihre Art und Weise nachgehen können und wurden liebevoll von ihnen umsorgt.

Gewiss bleibt allen Kindern die zunächst bedrohliche Gewitternacht in Erinnerung, die wir gemeinsam bewältigten und sicher im Aufenthaltsraum der Umweltstation verbrachten, bis wir wieder unsere Zelte beziehen konnten.

Glücklich und müde fuhren wir am letzten Tag mittags wieder zurück zur Schule, wo die Eltern gespannt warteten und sich auf ihre Kinder freuten. Am nächsten Tag trafen sich alle Kinder, Eltern und das Lehrerteam zu einem Frühstück in der Schule, wo wir die Freude der Zeltlagertage gemeinsam bei Liedern, Erzählungen und Bildern etwas verlängerten.

Vor allem nach der langen Coronapause war es besonders erfreulich und wichtig, wieder unbeschwert solche Fahrten und Gemeinschaftsaktionen durchzuführen. Wenn die Viertklässler in ein paar Wochen die Grundschule verlassen, um an andere Schulen zu gehen und "in die Welt zu ziehen", hält sie dieses Band der gemeinsamen Erlebnisse zusammen.

Von: Daniela Eisfeld (Klassenleiterin 4b, Grundschule Hellmitzheimer Bucht)