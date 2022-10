Braucht es noch einen Dekanatsvorstand? - diese Frage stellte der bisherige Dekanatsaltenseelsorger Lorenz Kleinschnitz in den Raum bei der Herbstversammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Seniorenforums Dekanat Kitzingen.

Verunsichert waren viele der Anwesenden aufgrund der strukturellen Veränderungen der Seniorenarbeit der Diözese. Da es für die beiden pastoralen Räume Kitzingen und Schwarzach-St. Benedikt jeweils einen Ansprechpartner für die Seniorenarbeit gibt, wurde über die Notwendigkeit des Dekanatsgremiums lebhaft diskutiert. Diese und weitere Fragen wie Versicherungsschutz für Ehrenamtliche und Teilnehmer, finanzielle Unterstützung, Arbeitshilfen für die Seniorenleiter aber auch für die Dekanatsarbeit wurden an die neue Leiterin der Fachstelle Seniorenpastoral und Seniorenseelsorgerin der Diözese Würzburg, Frau Angelika Kunkel gestellt und zur Klärung mit auf den Weg gegeben. "Wenn Sie der Meinung sind, dass im Dekanat für die Seniorenarbeit weiterhin ein übergeordnetes Gremium notwendig ist", so Frau Kunkel "brauchen wir Ihr Votum".

Einstimmig wurden Margit Pfaff, Christa Walter, Ingeborg Opitz, Waltraut Heinemann und Irene Stockmann, nachdem sich keine Kandidaten für die Wahl gestellt hatten und nachdem sie sich bereit erklärten, nochmals ein Jahr weiter zu machen, in ihren Ämtern bestätigt. Mit dabei weiterhin als Dekanatsaltenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz. Ausgeschieden sind aus der alten Vorstandschaft Renate Abel und Angelika Maiwald.

Dem Treffen voraus gegangen war der Besuch des Abschluss-Dankesgottesdienstes in der evangelischen Stadtkirche zu dem Landrätin Tamara Bischof, Dekanin Kerstin Baderschneider und Dekan Gerhard Spöckl eingeladen hatten. Was wären wir ohne all die ehrenamtlichen Verantwortlichen, die vielen Helferinnen und Helfer? Der Blumengruß vom vorausgegangenen Abschlussgottesdienst und ein kleines "Danke-Herz" und das Wort "Danke". Es tat den Anwesenden gut, dass ihr Tun über diesem Weg gewürdigt wurde.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)