Was wäre ein Dorf, eine Gemeinde ohne Musikkapelle? Es würde ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens fehlen. "Ohne Musik geht einfach gar nichts", so die treffenden Worte des Bürgermeisters, Vereinsmitglieds und gleichzeitig auch Fans der Winzerkapelle Rödelsee, Burkard Klein.

Doch um dieses Kulturgut muss man sich in der knapp 2000-Seelen Winzergemeinde keine Sorgen machen. Die Stimmung passt, die Mitgliederzahl stieg auf 297 und die Musikerinnen und Musiker haben sich verstärkt im letzten Jahr. 30 Aktive zählt der Musikverein – eine starke und im wahrsten Sinne harmonische Truppe, die selbst zur Jahreshauversammlung in Tracht angetreten ist und ein kleines "Versammlungs-Konzert" zum Besten gab.

Der 34-jährige Vorsitzende, Tobias Wandler, hatte im Vorfeld der Hauptversammlung schon ein wenig "Bauchschmerzen". Standen doch neben dem Standardprogramm zwei wichtige Punkte auf der Tagesordnung, die die Zustimmung des Vereins benötigten. Zum einen sollten die Mitgliedsbeiträge angepasst werden, aber auch eine große Investition stand auf dem Plan.

Wer die Winzerkapelle Rödelsee kennt, weiß wie vielseitig die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Johannes Wandler sind. Professionell spielen sie auf, bei großen Veranstaltungen und Weinfesten mit einem Mix aus anspruchsvoller Blasmusik bis hin zu aktuellen Stimmungshits. Was es aber dazu braucht, ist gute, verlässliche Technik, eine Beschallungsanlage oder auch PA-(Professionell Audio)Verstärkeranlage genannt. Die bisher eingesetzte Anlage ist stark in die Jahre gekommen und hatte immer wieder Ausfälle. Detailliert stellte Vorstandsmitglied und Technik-Chef, Wolfgang Bayer, der Versammlung die neue Beschallungstechnik vor, die auf der Wunschliste der Kapelle steht. Einstimmig wurde die Investition, die im Bereich von 14.000 Euro liegt, abgesegnet, was beim Vorsitzenden für Erleichterung sorgte, ist es doch nach dem Erwerb des Musikerheims 2006, die zweitgrößte Investition der Vereinsgeschichte.

"Großartig, wenn der komplette Verein so hinter der Musik steht, das motiviert für die Zukunft", so Wandler. Auch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde nach kurzer Diskussion von der Versammlung ohne Gegenstimme durchgewunken. Familien zahlen ab sofort 60 Euro, Erwachsene 25 Euro und Kinder 15 Euro.

Sieben Ehrungen für 25 Jahre Treue

Für jeweils ein Vierteljahrhundert Treue zum Musikverein wurden sieben Personen ausgezeichnet. Eine Frau stach hier besonders heraus. Die 91-jährige Amanda Hufnagel aus Großlangheim. Als Schwester des Vereinsgründers, Hans Wandler, war sie schon immer von der Blasmusik in Rödelsee angetan und hatte sich dann mit stolzen 66 Jahren dazu entschlossen, dem Verein beizutreten. Mit einer gesegneten Gesundheit im hohen Alter ist sie mit Sicherheit der älteste, weibliche Fan der Kapelle der regelmäßig die örtlichen Auftritte der Winzerkapelle besucht.

Weitere Ehrungen erhielten: Doris Behnke, Stefanie Heß, Monika Pauli, Ottmar Körner, Winfried Pauli und Jürgen Schmitt.