Am 18. November findet von 15 bis 20 Uhr in der Kitzinger Siedlung wieder der „Sternenzauber“ statt. Ein Winterfest von den Siedlern für die Siedler. „Wir werden den Sternenzauber auch heuer wieder überwiegend draußen stattfinden lassen“, kündigt die städtische Koordinatorin des Festes, Caroline Wirsing, an. Im Saal wird es keine Stände geben.

Und so sieht der Zeitplan aus: Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Saal (SieNet e.V.) und Basteln bei jungStil (bis 18 Uhr); ab 15.30 Uhr: Akkordeongruppe Kitzingen im Saal; ab 16 Uhr: Kulinarisches und Kunsthandwerk, rund um das Stadtteilzentrum, 16.30 Uhr: Märchen für Kinder (fünf bis acht Jahre, maximal zehn Kinder) im Bürgercafé; 17 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Güntner & Siedlerkönigin Lea Schäfer, es spielt der Posaunenchor; 18 Uhr: Märchen für Erwachsene im Bürgercafé.

Die Kindergärten und Schulen dürfen sich einen der Tannenbäume, die am Sternenzauber als Deko dienen, bei Caroline Wirsing reservieren. Die Bäume sollen in der KW 47 selbstständig abgeholt werden.