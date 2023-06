Wiltrude Kestler aus Volkach ist am vergangenen Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Viele Jahrzehnte war sie im Arbeitskreis Kultur und Geschichte in Volkach aktiv. 1986 erschien ihr Buch "Volkach 1945 – Ein Beitrag zur Ortsgeschichte", das vor zwei Jahren neu aufgelegt wurde.

Wiltrude Kestler kam am 23. September 1931 in Gräfendorf zur Welt. Sie wuchs als Tochter des Volkacher Polizeichefs und dessen Frau mit vier Geschwistern in Volkach auf. Ihre Erlebnisse als 13-Jährige am Ende des Zweiten Weltkriegs schilderte die Zeitzeugin später in ihrem Buch "Volkach 1945".

Im Jahr 1958 heiratete sie den Volkacher Steuerberater Josef Kestler, der 1995 verstarb. Wiltrude Kestler hat sich in Volkach in den Bereichen Sport und Kultur stark engagiert. Beim VfL Volkach war sie Abteilungsleiterin für Damengymnastik, rief das Mutter-Kind-Turnen und den Ballettunterricht für Kinder ins Leben.

Auch in sozialen Bereichen engagierte sie sich, so in der Hospiz-Bewegung Volkach-Gerolzhofen. Im Vorstand des Vereins für ambulante Krankenpflege (heute Sozialstation St. Laurentius Volkach) war sie 25 Jahre aktiv. Sie war mehrere Jahrzehnte im Literaturkreis, sowie beim Volksbildungswerk tätig. Die Verstorbene hinterlässt drei Kinder mit ihren Familien, darunter vier Enkelinnen.

Die Bestattung findet am Freitag, 23. Juni, um 14.30 Uhr im Friedhof Volkach statt.