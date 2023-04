"Vielen Dank für die - zwar etwas magere - Teilnahme. Ich habe mich aber über jeden Einzelnen gefreut", bilanziert Bezirksjugendwart Leo Pirkl das 2. Tischtennis-Bezirksranglistenturnier des Bezirks Unterfranken Süd der Jugend 15, kombiniert mit der Bezirksrangliste der Jugend 11. 27 Kinder und Jugendliche traten kürzlich in der Florian-Geyer-Halle in Kitzingen an, um Sieger und Qualifizierte für das Verbandsbereichsranglistenturnier Nord zu ermitteln.

Neun Teilnehmer starteten bei den Jungen 11 in einer Gruppe. Willy Haas (TTC Kist) setzte sich mit 8:0-Siegen vor Asil Korkmaz (7:1; TV Dettelbach) und Leo Keller (TV Dettelbach, 6:2) durch. Diese drei Nachwuchsspieler haben sich für das weiterführende Verbandsbereichsranglistenturnier Nord am 20. Mai in Versbach qualifiziert.

Bei der Jugend 15 (17 Teilnehmer und eine Teilnehmerin) lag Ian Gaenssmantel (SB Versbach) ungeschlagen in einer Neuner-Endrunde vor Philipp Meinlschmidt (SB Versbach) an der Spitze. Meinlschmidt unterlag nur dem Sieger. Beide spielen ebenfalls beim Verbandsbereichsranglistenturnier Nord.

Insgesamt hatten nur drei Mädchen für die beiden Turniere gemeldet, so dass "auf Empfehlung von Andrea Voigt (Trainerin) und in Rücksprache mit den zwei Mädchen 11 wir diese direkt für das Verbandsbereichsranglistenturnier freigestellt haben", so Pirkl. Das einzige verbliebene Mädchen des Turniers, Rabea Nixdorf (TV Dettelbach), habe auf eigenen Wunsch hin bei den Jungen 15 mitgespielt. Sie ist ebenfalls für das Verbandsbereichsranglistenturnier qualifiziert.

Von: Gerd Ludwig (Fachwart Öffentlichkeitsarbeit, Bayerischer Tischtennis-Verband (BTTV) Bezirk 3 Unterfranken Süd)