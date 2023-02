Unter dem Motto "Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder und die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen" heißen die Markgemeinde Wiesentheid und deren Familienstützpunkt Neugeborene und ihre Eltern in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen herzlich willkommen und bieten Unterstützung beim Start in das "Elternsein" an.

Klaus Köhler, 1. Bürgermeister von Wiesentheid und Eva Virué, Leiterin des Familienstützpunktes, haben am vergangenen Samstag Familien mit Neugeborenen im Willkommenscafé empfangen und sie persönlich kennengelernt. Um die Teilnahme beider Elternteile zu erleichtern haben wir den Termin auf den Samstag gelegt. "Wir sind mit den Familien ins Gespräch gekommen, haben ihre Anregungen und Wünsche aufgenommen und dabei die Begegnung und den Austausch auch zwischen den Eltern ermöglicht. Die Eltern haben zudem verschiedene Informationen zu familienbildenden Angeboten des Familienstützpunktes erhalten. Wir möchten den Eltern die Gewissheit geben, dass sie im 'Abenteuer Elternsein' nicht alleine sind", berichtet Eva Virué.

Der Familienstützpunkt Wiesentheid ist eine Kontakt- und Anlaufstelle für Familien, in der Eltern Beratung und Unterstützung zu Erziehungsfragen finden. Es werden Vorträge und Kurse zu den Themenbereichen Erziehung, Ernährung, Bewegung, Gesundheit und Familienzeit nach Bedarf der Familien angeboten.

Ganz wichtig für viele Familien ist der offene Eltern-Kind-Treff. Ein Treffpunkt für Eltern oder Bezugspersonen mit Kindern zwischen 0 bis drei Jahren. Jeden Donnerstag außerhalb der Schulferien von 10 bis 11.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Musikschule Wiesentheid. Beim Treff gibt es neben Informationen, Vorträgen, kreativen Aktionen, Musizieren, Spiel und Bewegung für die Kinder, auch die Möglichkeit der pädagogischen Beratung und der Begegnung zwischen den Eltern. Das Angebot ist kostenlos und für viele Eltern eine wertvolle Zeit!

Weitere Infos und alle Angebote des Familienstützpunktes Wiesentheid unter https://familienstuetzpunkt-wiesentheid.de

Von: Ann-Kathrin Götz (Pressearbeit, Markt Wiesentheid)