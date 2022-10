"Es zeigt sich, dass die Investitionen der Vergangenheit richtig waren und auch für die Bürger Einsparungen bringen", resümierte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Ratssitzung zum Thema des gemeindlichen Stromverbrauchs. Seit dem Jahr 2009 habe die Gemeinde ihren Stromverbrauch um ein Viertel reduzieren können und durch den eigens erzeugten Strom mit Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden verminderte sich der Stromeinkauf um 40 Prozent auf knapp 233.000 Kilowattstunden.

Nur noch ein Viertel so viel Strom nötig

Mit der Umstellung auf Gelblicht im Jahr 2009 und auf LED-Technik wird seit geraumer Zeit nur noch ein Viertel so viel Strom benötigt. Sonst waren die Schulhäuser in Hüttenheim mit Nachtstrom und in Willanzheim mit Erdöl beheizt worden. Das Hüttenheimer Schulhaus gibt es nicht mehr und im generalsanierten und erweiterten Schulhaus in Willanzheim kommt neuzeitliche Heiztechnik zum Einsatz, was eine merkliche Einsparung durch die energetische Bauweise mit sich brachte. Zudem ließ die Gemeinde auf dem benachbarten Lehrerwohnhaus eine Photovoltaikanlage installieren, deren Strom direkt in die Schule eingespeist wird.

Rentabel arbeiten seit 2013 Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagendächern in allen drei Ortsteilen und durch eine technische Umrüstung der Willanzheimer Kläranlage konnte der Stromverbrauch um die Hälfte reduziert werden. Für die Zukunft denkt der Gemeinderat über eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude nach und auch für das Feuerwehrgerätehaus wird bei der Dachsanierung die Möglichkeit geprüft. Während in vielen Kommunen derzeit über die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung diskutiert wird, sind die Willanzheimer der Zeit lange voraus. Denn dort wird die Straßenbeleuchtung schon viele Jahre lang nachts zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr abgestellt.

Weitere Themen im Rat

- Die Willanzheimer profitieren von der Änderung des Linienbündels vier im Landkreisfahrplan. Denn jetzt wurde die Linie erweitert, sodass künftig auch ein Bus mit drei verschiedenen Heimfahrtszeiten eingerichtet wird für den Weg zum Gymnasium nach Münsterschwarzach.

- Demnächst wird ein Ortstermin des Gemeinderats anberaumt, um die Situation zu besichtigen, wie an der Breitbachbrücke am Ortsaugang Richtung Hüttenheim eine Wegeführung für Fußgänger möglich ist. Denn dabei handelt es sich um eine Wegeführung, die zum neuen Naturkindergarten am Rennerberg führt.

- Die Bürgermeisterin kündigte an, dass ab November mehrere geschotterte Flurwege mit einer Wegepflegemaschine verbessert werden.

- Die Willanzheimer Jagdgenossenschaft muss rund 10.000 Euro für ein neues Mulchgerät investierten. Dazu steuert die Gemeinde 3000 Euro bei und damit sind alle Einsätze für die Gemeinde abgegolten.