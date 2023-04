Auch das wechselhafte Regenwetter am Freitagabend hielt die Nordheimer nicht davon ab, zahlreich die Bürgerversammlung in der Turnhalle zu besuchen. Knapp 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger der Winzergemeinde, in der aktuell 1109 Einwohner leben, waren gekommen, um den Ausführungen von Bürgermeisterin Sibylle Säger zu folgen.

Stark beschäftigt hat die Gemeinde der Neubau der Kindertagesstätte. 2019 hatte man sich auf einen Neubau geeinigt, nachdem klar war, dass für den alten Kindergarten keine Betriebserlaubnis mehr erteilt wird. 2021 ging es mit den Baumaßnahmen los, die aber durch Corona und den Ukrainekrieg erheblich beeinflusst wurden. "Dem unermüdlichen Einsatz der beteiligten Firmen ist es zu verdanken, dass der Betrieb zum 1. März 2023 in der neuen Kindertagesstätte starten konnte", lobte die Bürgermeisterin. Final werden sich die Kosten voraussichtlich auf 6,4 Millionen Euro belaufen. Bis Ende Mai sollen die Außenanlagen fertiggestellt werden. Die Einweihung ist für den 25. Juni geplant.

Mehr Wirtschaftlichkeit bei der Fähre

Auf Nachfrage eines Bürgers erläuterte die Bürgermeisterin, warum noch keine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus angebracht wurde: "Am Gebäude ist alles vorbereitet. Es ist jedoch aktuell noch nicht umsetzbar, da wir erst die Zahlung der Fördergelder abwarten müssen", erläuterte sie.

Im weiteren Verlauf der Versammlung gab die Bürgermeisterin einen Rückblick auf einige Projekte. So wurde die Raiffeisenstraße saniert. Außerdem hat die Winzergemeinde mit dem Terroir-f-Punkt sowie dem Weinkino zwei touristische Attraktionen geschaffen.

Die Nordheimer Fähre wurde als immaterielles Kulturerbe anerkannt. In diesem Zusammenhang wies Sibylle Säger auch auf die angepassten Fährzeiten hin. Dies war laut Bürgermeisterin notwendig, um wirtschaftlicher zu werden. Zudem wurde eine Registrierkasse angeschafft. Säger sicherte jedoch zu, dass es für Dauernutzer eine gesonderte Lösung geben wird.

Mehr Parkplätze schaffen

Ebenso stellte sie den Haushalt und Projekte für 2023 vor. Auf dem Areal der "alten Dreschhhalle" sind neue Parkplätze geplant. Die Bürgermeisterin stellte klar, dass die Saison vor der Tür stehe und die Parksituation in Nordheim chaotisch sei. So würde zu oft sowohl von Auswärtigen als auch von Einheimischen wild geparkt. Von einer kommunalen Verkehrsüberwachung sieht die Gemeinde weiterhin ab.

Dringenden Handlungsbedarf gibt es in Nordheim bei der Feuerwehr, da hier aufgrund der mangelnden Ausstattung die Einsatzfähigkeit nicht immer gegeben war. Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass die Feuerwehr eine wichtige ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinde leistet, die es zu unterstützen gilt. Darum wurde ein gebrauchtes Fahrzeug bestellt, das voraussichtlich Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird.

Auch der Umbau des alten Kindergartens steht auf der Agenda. Die Gemeinde plant, dort eine Tagespflege einzurichten. Im nächsten Schritt muss die Suche nach einem Träger gestartet werden. Das Gebäude wird in dieser Zeit jedoch nicht leer stehen, sondern wird befristet an einen Kindergarten vermietet, der es als Außenstelle nutzen möchte.

Eva Dinkel, Sprecherin des Nordheimer Touristikrats, präsentierte ebenfalls einen kurzen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre. Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen wie unter anderen die Neugestaltung der Homepage, die Einführung des Vinotheken-Tickets, das Fährenziehen oder die Verkostung zur Mandelblüte wurden durchgeführt. 2023 feiert der Fährbetrieb sein 550-jähriges Bestehen.