Am Samstag, 19. November, steigen die Temperaturen in der Alten Synagoge beträchtlich: Um 17 Uhr beginnt die Live-Multivision "Namibia Botswana – Wildnis Afrika" mit Thomas Sbampato, schreibt das städtische Kultur- und Bildungshaus Alte Synagoge in einer Pressemitteilung. Von der Namib- und Kalahariwüste im Süden über das Okavango Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi Streifens nimmt Sbampato die Besucher mit auf die Reise durch die beiden Staaten des Südens Afrikas. Mehrere Monate durchstreifte Sbampato sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt, zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Im kippligen Mokoro, der afrikanischen Version des kanadischen Kanus, direkt über der Wasserlinie, fotografierte und filmte der Fotograf die opulente Tierwelt des Okavango Deltas aus der Perspektive der Krokodile und Nilpferde, vor denen man im Einbaum ständig auf der Hut sein musste. Eine Reise nach Namibia ist auch eine Begegnung mit der deutschen Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Über 20.000 Menschen in Namibia sprechen heute noch Deutsch, vor allem in der beschaulichen Hauptstadt Windhoek. Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 16 Uhr.