Zu einer filmreifen Szene kam es am Samstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid (Lkr. Kitzingen): Ein Mann wurde in seinem Auto von drei Kastenwagen eingekeilt, zum Anhalten gezwungen und dann geschlagen.

Gegen 7 Uhr teilte ein 31-Jähriger der Polizei über Notruf mit, dass er soeben von drei weißen Kastenwagen mit Frankfurter Zulassung regelrecht eingekeilt, zum Anhalten gezwungen und im weiteren Verlauf geschlagen worden sei, schreibt die Autobahnpolizei Biebelried.

Polizei sucht nach Zeugen

Den Verkehr komplett zum Stillstand abgebremst

Im Zuge der Fahndung gelang es der Polizei, alle beteiligten Fahrzeuge zu finden und durch mehrere Einsatzfahrzeuge zu kontrollieren. Wie sich im Verlauf der Befragung herausstellte, konnten die Fahrer der Kastenwagen den 31-Jährigen wegen seines Fahrverhaltens in einer Baustelle nicht überholen. Nach der Baustelle wurde der Mann laut Polizei dann aus dem Fließverkehr heraus filmreif eingekeilt und zum Anhalten gezwungen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde hierbei vollständig und bis zum Stillstand herunter gebremst. Ein Fahrer stieg schließlich aus und verletzte den 31-Jährigen leicht durch Faustschläge.

Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. (09302) 910130 an die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zu wenden.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)